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ИИХФ проведет тестовый турнир по хоккею «3 на 3» на юношеской Олимпиаде-2024

ИИХФ проведет турнир по хоккею «3 на 3» на юношеской Олимпиаде 2024 года. Соревнование будет носить тестовый характер.

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