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Макрон: Франция уже отдала Украине «все, что могла»

Макрон: Франция уже отдала Украине «все, что могла»

Франция уже отдала Украине «все, что могла», и не может наращивать поставки. Соответствующее заявление сделал президент Пятой республики Эммануэль Макрон, информирует ТАСС.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Почему все? Тебя ещё не отдала. Надевай каску и иди доказывай единство с хохлостаном. И не забудь мордастого старпера ( тьфу) с лысым Бобиком по кличке мерз ( мерзавец) прихватить. Ваши вонючие трупы должны гнить там.
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15 час.
АндрейБорков
Моня, ты гонишь! Как это ты все отдал? Припрятал же что то, согласись. Просто ты даже своими гомосековскими мозгами начинаешь понимать, что все, приехали. Да, ты не просто так отдавал оружие и вооружение УкРуине, за бабло отдавал. Но сейчас стоит вопрос о том, что бабло то тебе не светит, совсем не светит, не чего Зеленскому тебе отдавать. А если бабло не светит, то какие могут быть поставки? Моня в долг не дает, тем более если точно знает, что должок то хрен отдадут! Вот и кончилось оружие для УкРуины. Все просто - БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО, а если бабла нет, то зло хрен победишь!
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15 час.
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