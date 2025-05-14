АндрейБорков

Моня, ты гонишь! Как это ты все отдал? Припрятал же что то, согласись. Просто ты даже своими гомосековскими мозгами начинаешь понимать, что все, приехали. Да, ты не просто так отдавал оружие и вооружение УкРуине, за бабло отдавал. Но сейчас стоит вопрос о том, что бабло то тебе не светит, совсем не светит, не чего Зеленскому тебе отдавать. А если бабло не светит, то какие могут быть поставки? Моня в долг не дает, тем более если точно знает, что должок то хрен отдадут! Вот и кончилось оружие для УкРуины. Все просто - БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО, а если бабла нет, то зло хрен победишь!