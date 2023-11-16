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Хабаровчане «СКА-Нефтяник» разгромили казанский «Ак Барс-Динамо»

Хабаровчане «СКА-Нефтяник» разгромили казанский «Ак Барс-Динамо»

Хоккейный клуб "СКА-Нефтяник" из Хабаровска завершил домашнюю серию игр уверенной победой. В последнем матче перед выездом команды в направлении Москвы — Архангельска, хабаровчане одержали четвёртую победу подряд, разгромив соперников из Казани "Ак Барс-Динамо".

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