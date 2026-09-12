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Царьград

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Les Echos: Запад заморозил 200 млрд евро российских резервов

Les Echos: Запад заморозил 200 млрд евро российских резервов

После заморозки активов Центрального банка России в 2022 году ЕС и "Большая семерка" блокировали половину резервов, хранящихся в Euroclear.

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