Великобритания расширила список санкций на поставки в Россию

Министерство иностранных дел Великобритании расширило список санкций на поставки в Россию. Как сообщается, в санкционный список попали токарные станки и другое промышленное оборудование по обработке металла.
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