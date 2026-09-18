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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Годин: «Мы доводили Джулиано Симеоне до слез в раздевалке, Диего Коста бросал его в джакузи или ледяную воду. Он жаловался папе, но возвращался за добавкой, камикадзе»

Диего Годин вспомнил, как в « Атлетико » издевались над Джулиано Симеоне , когда тот был еще ребенком.

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