В Калугу прибыли школьники из Белгородской области

19 мая в Калугу прибыл поезд с детьми из Белгородской области. Их встретили спасатели, медики, волонтеры организации «Российский Красный Крест» и движения «Волонтёры Победы»19 мая в Калугу прибыл поезд с детьми из Белгородской области.
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