В Калугу прибыли школьники из Белгородской области

19 мая в Калугу прибыл поезд с детьми из Белгородской области. Их встретили спасатели, медики, волонтеры организации «Российский Красный Крест» и движения «Волонтёры Победы»19 мая в Калугу прибыл поезд с детьми из Белгородской области.