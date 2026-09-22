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Президент Бразилии заявил, что ООН не справляется с недопущением войн

Президент Бразилии заявил, что ООН не справляется с недопущением войн

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ООН не справляется с недопущением войн. «ООН не справляется с одной из своих наиболее важных миссий по избавлению человечества от такого бедствия, как война», — сказал он на Генеральной Ассамблее ООН.

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