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Царьград

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Продление ареста экс-адвоката Пашаева обсудят 13 января в суде Москвы

Продление ареста экс-адвоката Пашаева обсудят 13 января в суде Москвы

Московский суд 13 января рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве на миллионы рублей.

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