Гид Исиченко объяснил, почему Усольцевых до сих пор не нашли

Кутурчинское белогорье продолжает хранить тайну исчезновения семьи Усольцевых. Кто-то видит в этом мистику и говорит о порталах в другие миры, кто-то уверен, что Усольцевы мистифицировали свое исчезновение и тайно покинули страну.