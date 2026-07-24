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Аргументы и Факты

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Гид Исиченко объяснил, почему Усольцевых до сих пор не нашли

Гид Исиченко объяснил, почему Усольцевых до сих пор не нашли

Кутурчинское белогорье продолжает хранить тайну исчезновения семьи Усольцевых. Кто-то видит в этом мистику и говорит о порталах в другие миры, кто-то уверен, что Усольцевы мистифицировали свое исчезновение и тайно покинули страну.

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