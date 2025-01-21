Россияне рассказали о запланированных путешествиях в мае

Все опрошенные россияне рассказали, что планируют провести майские праздники в путешествии. При этом 60% респондентов будут в своем регионе — отправятся загород на природу, дачу, турбазу или в кемпинг, следует из результатов исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с которым ознакомились «Известия» 21 января.