Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Токио

Дарья Касаткина обыграла Деспину Папамихаил и вышла в четвертьфинал турнира в Токио. В Токио завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречалась с 220-й ракеткой мира Деспиной Папамихаил.