Прения по делу американца Блэка об угрозе убийством во Владивостоке пройдут 19 июня

Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон.
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