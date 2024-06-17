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Газета.ру

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Прения по делу американца Блэка об угрозе убийством во Владивостоке пройдут 19 июня

Прения по делу американца Блэка об угрозе убийством во Владивостоке пройдут 19 июня

Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон.

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