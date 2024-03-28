В Москве возросло число дел, связанных с нарушением закона о миграцииконодательства

Как сообщает Telegram-канал Brief, после инцидента в «Крокусе», утром 25 марта, в столичных судах было зарегистрировано 784 таких постановления, в то время как за всю прошлую неделю их количество составило 1106.
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