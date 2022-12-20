Депутат Госдумы Исаев: уехавшие за границу россияне - налоговые нерезиденты не смогут заключать договоры об удаленной работе

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Исаев заявил, что налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям.
Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Исаев заявил, что налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям.
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