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Депутат Госдумы Исаев: уехавшие за границу россияне - налоговые нерезиденты не смогут заключать договоры об удаленной работе

Депутат Госдумы Исаев: уехавшие за границу россияне - налоговые нерезиденты не смогут заключать договоры об удаленной работе

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Исаев заявил, что налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям.

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