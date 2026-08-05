Ram 1500 Rumble Bee стал еще «злее» благодаря заводским доработкам[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В США вновь стремительно набирают популярность быстрые дорожные пикапы (street trucks), чем не могло не воспользоваться возрожденное в прошлом году спортивное подразделение SRT концерна Stellantis.