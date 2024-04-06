Почему не стоит радоваться приходу денег на карту «из ниоткуда»: объяснил адвокат

Переводы с карты на карту между физлицами могут быть сопряжены с определенными рисками. В частности, если вам вдруг пришли деньги «из ниоткуда», это повод насторожиться, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с «Праймом».