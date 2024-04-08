Глушенков, Тюкавин, Мохеби – среди претендентов на приз лучшему игроку марта в РПЛ

На награду претендуют: – Мохаммад Мохеби, «Ростов» (3 матча, 4 гола, 1 ассист); – Максим Глушенков, «Локомотив» (3 матча, 2 гола); – Кирилл Щетинин, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи); – Константин Тюкавин, «Динамо» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи); – Мартин Крамарич, «Сочи» (3 матча, 1 гол, 2 результативных паса).
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