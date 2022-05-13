Василевский одержал победу в 6-м матче с «Торонто», отразив 30 бросков из 33. В овертайме – 9 из 9

Василевский одержал победу в 6-м матче с «Торонто», отразив 30 бросков из 33. В овертайме – 9 из 9

Андрей Василевский пропустил 3+ шайбы в 6-м подряд матче в плей-офф, но одержал победу. «Тампа» обыграла «Торонто» (4:3 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх