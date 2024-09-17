Володин призвал законами решить проблемы миграции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы миграции. На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы спикер подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства.
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