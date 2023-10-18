Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году

По информации, полученной от пресс-службы "Роскосмоса" и распространенной ТАСС, третий этап модернизации Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) будет завершен к 2025 году.
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