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  • Андрей Павлов
    "...ознакомятся ли наши отечественные мигрантолюбы с британскими публикациями." Да они в курсе. Только они не мигрант...Лондон вдруг вспо...
  • Авас Анекак
    всех черножопых повеситьЛондон вдруг вспо...

Лондон вдруг всполошился

Лондон вдруг всполошился

Ну кроме Подмосковьи и Москвы и тех, кто там проживает, мало что скажет наименование района Котельники,разве что в последнее время слишком много негативных новостей поступает.

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Комментарии
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Авас Анекак
всех черножопых повесить
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15 час.
Андрей Павлов
&quot;...ознакомятся ли наши отечественные мигрантолюбы с британскими публикациями.&quot; Да они в курсе. Только они не мигрантолюбы, а деньголюбы, а деньги в данном случае не пахнут. Удивляет позиция официальных властей, то есть не удивляет уже. Над официальными властями есть дядя Турал, так что что-то от них ждать конструктивного бесполезно. Путин, КГБшник, которые бывшими не бывают, естественно не знает ничего ни о Котельниках, ни о Люберцах. Не доложили. Так что он не в курсе, что там кошмарят тех, кого он недавно объявил богатством России. Тех, кто начнет руководствоваться лозунгом &quot;спасение утопающих дело рук самих утопающих&quot; повяжут довольно быстро, ибо &quot;экстремизьм&quot;, прецедентов хватает. Так что на первый извечный русский вопрос &quot;Кто виноват&quot; ответ просматривается, а на второй &quot;Что делать&quot; нет. Вернее мирным путем не просматривается.
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2 час.
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