Лондон вдруг всполошился

Андрей Павлов

"...ознакомятся ли наши отечественные мигрантолюбы с британскими публикациями." Да они в курсе. Только они не мигрантолюбы, а деньголюбы, а деньги в данном случае не пахнут. Удивляет позиция официальных властей, то есть не удивляет уже. Над официальными властями есть дядя Турал, так что что-то от них ждать конструктивного бесполезно. Путин, КГБшник, которые бывшими не бывают, естественно не знает ничего ни о Котельниках, ни о Люберцах. Не доложили. Так что он не в курсе, что там кошмарят тех, кого он недавно объявил богатством России. Тех, кто начнет руководствоваться лозунгом "спасение утопающих дело рук самих утопающих" повяжут довольно быстро, ибо "экстремизьм", прецедентов хватает. Так что на первый извечный русский вопрос "Кто виноват" ответ просматривается, а на второй "Что делать" нет. Вернее мирным путем не просматривается.