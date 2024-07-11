Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов.

© РИА Новости . Сергей Бобылев В Москве прошли переговоры Путина и Моди; некоторые европейские лидеры призывают к эскалации конфликта на Украине; полмиллиона уклонистов насчитали на Украине Торговля, безопасность, мир Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в Москве, на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, в рамках двухдневного официального визита.