Суперстар-5. Выпуск №3: Кто улетел, а кто притворился попкорном в микроволновке

Разбор от 15.02.2025 — с огоньком, сарказмом и парой вопросов к звукорежиссеру. Привет, друзья! Если вы ещё не в курсе, «Суперстар-5» — это шоу, где звезды прошлого пытаются вспомнить, как они вообще попали на телевидение.