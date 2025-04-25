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Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Ниццы», «Монако» Головина сыграет с «Гавром» Кузяева в субботу

Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Ниццы», «Монако» Головина сыграет с «Гавром» Кузяева в субботу

В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Ниццу». В субботу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Гавром» Далера Кузяева.

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