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CNN: Военные советники США призывают израильтян избегать тотального наземного нападения в Газе

CNN: Военные советники США призывают израильтян избегать тотального наземного нападения в Газе

Американские военные чиновники пытаются отговорить власти Израиля от жестоких городских боев за каждый дом в тот момент, когда ЦАХАЛ готовится к нападению на сектор Газа, сообщили CNN американские и военные источники, знакомые с ситуацией.

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