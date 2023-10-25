CNN: Военные советники США призывают израильтян избегать тотального наземного нападения в Газе

Американские военные чиновники пытаются отговорить власти Израиля от жестоких городских боев за каждый дом в тот момент, когда ЦАХАЛ готовится к нападению на сектор Газа, сообщили CNN американские и военные источники, знакомые с ситуацией.
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