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В Госдуме рассказали о механизме самозапрета на выдачу кредитов

В Госдуме рассказали о механизме самозапрета на выдачу кредитов

С 1 марта в России заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов. Установить его можно будет через портал «Госуслуги», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова.

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