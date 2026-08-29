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Царьград

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АФП: В Кан наезд на людей привел к задержанию водителя

АФП: В Кан наезд на людей привел к задержанию водителя

В Кан водитель совершил наезд на людей, убив двоих и ранив десять. Обвиняемый находится под стражей. Среди пострадавших - иностранцы из Афганистана, Египта и Бангладеш.

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