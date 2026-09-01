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FiNE NEWS

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Погибшая на Таймс-сквер девушка была вице-президентом Bank of America

Погибшая на Таймс-сквер девушка была вице-президентом Bank of America

В Нью-Йорке на Таймс-сквер произошёл инцидент, в результате которого погибла женщина, занимавшая должность вице-президента в Bank of America.

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