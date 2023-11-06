Стала известна точная дата визита Путина в Казахстан

Президент России прибудет в Астану 9 ноября.Сегодня в пресс-службе президента Казахстана сообщили точную дату визита в Астану российского лидера Владимира Путина по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.
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