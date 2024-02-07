Почему звёзды новой экранизации «Мастера и Маргариты» Цыганов и Снигирь выступают против СВО Елена ГалицкаяВ новом фильме «Мастер и Маргарита» главные роли сыграли супружеская пара Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
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