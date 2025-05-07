Русские рабыни в Золотой Орде: что монголы делали с захваченными на Руси девушками

Во время татаро-монгольского нашествия многие русские девушки были угнаны в плен в Золотую Орду. Что их ждало там? Когда татаро-монгольские войска завоёвывали русские города, местное население превращалось в собственность хана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии