Стало известно о новом диагнозе 91-летнего отца Киркорова

Стало известно о диагнозе отца эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, певца Бедроса Киркорова. Медики выявили у артиста стеноз аортального клапана, из-за чего Киркорову-старшему может потребоваться операция на сердце.
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