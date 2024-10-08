РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Aflatonov
    А она не хочет закрыть очередь по субсидиям хотя бы до 2020 года?А то как застряли на 2016 году,так и стоят!🙃Цивилева проверил...
  • Sergey Aflatonov
    🥵Цивилева проверил...
  • Георгий Михалев
    Да, надо разхерячить все ядерные объекты иранских террористов.В Израиле ответил...

Новый стандарт ипотечных кредитов заработает с 2025 года

Ипотеку будут выдавать не более чем на 30 лет и с первоначальным взносом не менее 20%. Теперь это прописано в согласованном Центробанком стандарте защиты прав и интересов ипотечных заемщиков, который заработает с 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх