Новый стандарт ипотечных кредитов заработает с 2025 года

Ипотеку будут выдавать не более чем на 30 лет и с первоначальным взносом не менее 20%. Теперь это прописано в согласованном Центробанком стандарте защиты прав и интересов ипотечных заемщиков, который заработает с 2025 года.
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