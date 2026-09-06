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Американский суд постановил, что чиновники имеют полное право врать гражданам

Американский суд постановил, что чиновники имеют полное право врать гражданам

Пока американские политики учат весь мир правам человека и высоким стандартам жизни, их собственный Федеральный апелляционный суд выдал базу.

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