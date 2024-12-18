Илон Маск назвал агентство Рейтер «проплаченной пропагандой»

Американский предприниматель Илон Маск назвал информационное агентство Рейтер «проплаченной пропагандой», после того, как стало известно о финансировании публикаций агентства администрацией Джо Байдена, 18 декабря Маск разместил соответствующее заявление в соцсети X.
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