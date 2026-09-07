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В блокноте найденной без признаков жизни школьницы обнаружен загадочный рисунок могилы с датой исчезновения

В блокноте школьницы, пропавшей 1 сентября и найденной без признаков жизни в Волгоградской области, обнаружен загадочный рисунок могилы с датой, соответствующей дню её исчезновения.

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