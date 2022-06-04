Сразу после прибытия на окраину Северодонецка боевики «иностранного легиона» понесли потери

В очередной раз проявляют себя нестыковки в представлении информации генеральным штабом Украины, украинскими военкорами и так называемым главой «Луганской областной военной администрации».
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