На Майорке арестовали мужчину, у которого в желудке было 109 капсул с героином

В аэропорту Пальма-де-Майорки полиция задержала 46-летнего мужчину, который пытался провезти более 1,3 килограмма кокаина в своем желудке, пишет Bild.
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