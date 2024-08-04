НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Назаров о трансферах: «Отмечу ЦСКА и СКА, которые возвращают россиян из Америки. Приятно, когда наши спортсмены едут играть на родину и хотят радовать болельщиков»

«Подготовка к новому сезону КХЛ идет полным ходом, ярких трансферов тоже хватает. Отмечу ЦСКА и СКА, которые возвращают российских хоккеистов из Северной Америки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх