В Республике Бурятия начались практические занятия с подразделениями МТО Восточного военного округа

В Республике Бурятия начались практические занятия с подразделениями МТО Восточного военного округа

В ходе комплексных занятий специалисты подразделений МТО выполняют практические нормативы по развертыванию полевых кухонь, топливозаправочных пунктов, полевых бань.

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