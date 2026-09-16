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SPORT24.ru

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Радимов оценил шансы Месси забрать «Золотой мяч»

Радимов оценил шансы Месси забрать «Золотой мяч»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах 39-летнего нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси завоевать «Золотой мяч — 2026».

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