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Шоу-бизнес: Унижения, деменция, дом престарелых: Как после связи с Алибасовым доживает свои дни Федосеева-Шукшина

Шоу-бизнес: Унижения, деменция, дом престарелых: Как после связи с Алибасовым доживает свои дни Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина когда-то была любимицей всей страны. Звезда советского кино, жена Василия Шукшина — казалось, после такой жизни можно спокойно встретить старость.

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