Русская весна
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Русская весна

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«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или Появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?

«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или Появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?

На фоне глобальных изменений в сфере международной и региональной безопасности многие специалисты отмечают тенденцию к обновлению инструментария, используемого сейчас для решения проблем защиты национальных интересов государства.

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