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Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар: «Балаларыбыз татар җанлы булып үссен иде»

Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар: «Балаларыбыз татар җанлы булып үссен иде»

ТНВ телеканалында узучы марафонда Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар гаиләсе дә катнашты. Алар үзләре белән Асылбикә, Минтимер һәм Рәйханны да алып килгән иде.

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