Чехословацкие пулеметы UK vz.59 на Украине

Украинский боевик с пулеметом UK vz.59. Предположительно, начало 2024 г. Большую часть вооружений и техники, переданной киевскому режиму иностранными партнерами, составляют морально и физически устаревшие образцы.
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