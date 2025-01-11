12 привычек, которые стоит в себе воспитать, чтобы нравиться людям

Не всем дано быть душой компании и ладить с окружающими, но можно для этого немного постараться. фото: кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит», 2013Психологи говорят: человеку, который легко находит общий язык с другими людьми, проще жить.
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