Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NYT: Израиль атаковал космический центр КСИР по производству ракет

NYT: Израиль атаковал космический центр КСИР по производству ракет

Армия обороны Израиля 26 октября ударила по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, который находится под управлением КСИР, передает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

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