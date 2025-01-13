Жителей одного российского округа предупредили о значительном похолодании

На предстоящей неделе в Северо-Кавказских республиках ожидается значительное снижение температуры. О похолодании жителей одного российского округа предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.
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