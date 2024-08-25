Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ планируют демонстративную атаку по России западными ракетами

ВСУ планируют демонстративную атаку по России западными ракетами

Украина хочет использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, сообщает газета The Guardian.

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